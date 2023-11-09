Выставку об истории российской парфюмерии представили на ВДНХ

«У нас в крови бензин, как мы сами шутим. Но есть другие запахи, и это тоже интересно. Автомобили и духи – казалось бы, ничего общего, и мы решили на этом контрасте сыграть, посмотреть, как это примет публика. Я думаю, что в дальнейшем мы не будем зацикливаться только на автомобилях, но будем уделять внимание и дамским темам», – отметил Сорокин.