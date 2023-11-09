Выставку об истории российской парфюмерии представили на ВДНХ
В Музее гаража особого назначения (ГОН) Федеральной службы охраны России на ВДНХ представили выставку «Слава и величие парфюмеров царской России – поставщиков Высочайшего Двора», сообщил с мероприятия корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Открытие этой замечательной выставки практически совпало с открытием форума «Россия». Форум – о достижениях России, а я думаю, что самое главное достижение России – люди. Именно о людях эта выставка, о тех, кто создавал эти шедевры: парфюмерах, стеклоделах, художниках, которые рисовали этикетки, дизайнерах, которые делали коробочки. Об этом нам хотелось бы рассказать посетителям. И лейтмотив всей выставки – «Нам есть чем гордиться», – сказала вице-президент Союза коллекционеров России, соучредитель Русского музея парфюмерии Ирина Воробьева.
Как пояснил в беседе с корреспондентом Агентства «Москва» директор по музейно-выставочной деятельности ГОН Илья Сорокин, тема парфюмерии позволит привлечь в музей новых посетителей, в том числе женщин.
«У нас в крови бензин, как мы сами шутим. Но есть другие запахи, и это тоже интересно. Автомобили и духи – казалось бы, ничего общего, и мы решили на этом контрасте сыграть, посмотреть, как это примет публика. Я думаю, что в дальнейшем мы не будем зацикливаться только на автомобилях, но будем уделять внимание и дамским темам», – отметил Сорокин.