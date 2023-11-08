Москвичей предупредили об ухудшении погоды на выходных

Жителей столицы на выходных ожидает порывистый ветер, дождь и до + 8 градусов. Об этом заявила РИА Новости главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, если в субботу давление еще будет повышенным и ожидается облачная погода с прояснениями, то к воскресенью оно понизится, а на регион начнет влиять атлантический циклон.

«Он принесет нам порцию осадков, температура воздуха преобладающая 0 - + 5 градусов, это минимальная. Днем дожди будут более интенсивные и температура воздуха будет в пределах + 3 - + 8 градусов», - рассказала Позднякова.

При этом метеоролог отметила, что дискомфорта москвичам добавит и порывистый ветер (до 12- 15 метров в секунду), поэтому то ощущение температуры, про которое говорится в прогнозе, будет обманчивым. При таком ветре будет казаться, что на улице стало значительно холоднее, чем накануне.