Собянин рассказал об итогах работы музея под открытым небом на Красной площади

Музей под открытым небом на Красной площади, посвященный 82-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года, за 3 дня работы посетили 254 тысячи человек. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

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"В этом году главной темой экспозиции стала повседневная жизнь Москвы в самые трудные месяцы первого года войны", – уточнил мэр Москвы.

Для зрителей были доступны 6 мультимедийных площадок, которые имитировали городские постройки. Здесь посетители могли увидеть, как жила столица в то время.

На площадке "Проводы на фронт" проходила сцена прощания сына и матери, на "Все для фронта, все для победы!" был пункт приема вещей для фронта, куда жители столицы 1941 года приносили теплые вещи и другие предметы для бойцов Красной армии, а площадка "Жди меня, и я вернусь. Письма с фронта" показывала дом писателя Константина Симонова, автора одноименного стихотворения.

Также Собянин добавил, что посетители могли увидеть экспозиции: "Будни осажденного города", посвященную работе продовольственных магазинов и жизни москвичей в тылу, "Подвиг московских врачей и доноров", где зрители увидели работу эвакогоспиталя в Боткинской больнице, а также "Сражающаяся культура" про работу редакции-мастерской "Окон ТАСС".

Под открытым небом на площади были размещены 60 военных машин и другой техники времен Великой Отечественной войны, включая зенитную пушку, автомобиль ЗиС-6, мотоцикл, гусеничный тягач, самолеты И-16 и У-2, бронеавтомобиль, а также танки Т-60, Т-26, Т-37А, Т-38, Т-34-76 и БТ-7, и многое другое, подчеркнул Собянин.

"Огромное спасибо артистам, волонтерам и всем, кто организовал эту замечательную выставку, хранящую память о самых трагических и героических днях в истории Москвы", – сказал он.