Синоптик: москвичи могут забыть о снеге как минимум до середины ноября

Москвичи могут забыть о снеге как минимум до середины ноября – Вильфанд
Температура воздуха в Москве до середины месяца будет выше нормы, осадки прогнозируются только в виде дождя, а снега пока ждать не стоит. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«С четверга по субботу осадков в Москве не ожидается. В воскресенье к Москве приближается глубокий циклон, и начинаются осадки в виде дождя, которые продолжатся и в понедельник. Во вторник их интенсивность уменьшится, но температуры останутся выше нормы и в понедельник, и во вторник, и в среду, поэтому о снеге пока можно забыть», – сказал Вильфанд.
По предварительным расчетам, со второй половины ноября температура приблизится к нулевой отметке, что будет соответствовать многолетним значениям или немного превышать норму, добавил синоптик.