Синоптик: москвичи могут забыть о снеге как минимум до середины ноября

«С четверга по субботу осадков в Москве не ожидается. В воскресенье к Москве приближается глубокий циклон, и начинаются осадки в виде дождя, которые продолжатся и в понедельник. Во вторник их интенсивность уменьшится, но температуры останутся выше нормы и в понедельник, и во вторник, и в среду, поэтому о снеге пока можно забыть», – сказал Вильфанд.