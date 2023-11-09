Москва заняла первое место с проектом развития особой экономической зоны столицы

Проект развития особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получил высокую оценку экспертов по итогам федеральной образовательной программы «Лидеры развития территорий: создание и развития ОЭЗ». Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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В рамках программы заявлено 11 проектов по созданию ОЭЗ и 16 проектов по развитию действующих особых экономических зон. По словам Ефимова, инициативы оценивались по нескольким показателям, среди которых: разработанная бизнес-модель, наличие дорожной карты создания или развития уже готовой ОЭЗ и другие критерии.

— Эксперты высоко оценили потенциал развития ОЭЗ «Технополис Москва» и присудили проекту первое место. В столичной особой экономической зоне инновационную продукцию выпускают более 200 предприятий, из них 93 — резиденты, — отметил Ефимов.

Он также добавил, что общая площадь объектов капитального строительства превысила один миллион «квадратов». Благодаря ОЭЗ появилось свыше 15,5 тысячи дополнительных рабочих мест.

Как подчеркнул гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, это не первая награда, полученная особой экономической зоной столицы в текущем году. Также ОЭЗ заняла первые места в Национальном рейтинге среди ОЭЗ технико-внедренческого типа.