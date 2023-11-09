Сергей Собянин рассказал, как используется искусственный интеллект
8 ноября мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в пленарной дискуссии форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
Во время своего выступления глава города отметил, что Москва находится на пороге следующего этапа развития технологий, которые будут глубже интегрированы в городскую среду.
Особую роль технологии играют в обеспечении безопасности в городе. Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Москве обработаны миллиарды фото- и видеоизображений машин и людей, качество распознавания которых достигло 99,8 процента.
— Системы безопасности позволили в десятки раз сократить количество грабежей и случаев угона машин в Москве, кратно уменьшить аварийность и смертность на дорогах. Это, конечно же, большой вклад новых технологий, — подчеркнул мэр Москвы.
Важную роль нейросети играют и в сфере образования.
— Уже сегодня мы работаем над тем, чтобы образование было как можно более персонифицированным для каждого учащегося, имея в виду точную подгрузку заданий на основе его способностей и развитие этих способностей до стандарта и выше стандарта. Эта задача абсолютно выполнима, — сказал мэр Москвы.
При этом одна из самых востребованных отраслей, в которых активно применяется искусственный интеллект, — здравоохранение. В частности, речь идет об обработке снимков лучевых исследований, которая дает правильную диагностику в среднем в 96– 98 процентах случаев, а по 30 нозологиям искусственный интеллект выдает стопроцентное распознавание.
Технологии идут дальше, и уже сейчас нейросеть помогает врачам в постановке предварительных диагнозов. Таких предварительных диагнозов в столице поставлено уже около 10 миллионов.
— В перспективе это будет цифровой двойник человека, когда мы будем диагностировать не по обострению каких-то болезней, а прогнозировать их появление и заниматься их профилактикой на основе массива данных и понимания развития тех или иных медицинских процессов. Это уже не фантастика. И это, конечно, одно из направлений повышения качества медицины и у нас, и во всем мире. И наша задача — не отставать от всего мира, а идти, может быть, даже впереди, — сказал мэр.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Сергей Собянин подвел итоги реализации программы комплексного благоустройства в 2023 году и поставил задачи на 2024-й.
Мэр поручил разработать планы благо устройства на 2024 год и среднесрочную перспективу, обратив особое внимание на благоустройство городских улиц за пределами исторического центра, а также на обновление наиболее популярных городских парков, в числе которых Парк Горького, «Сокольники» и другие.