Сергей Собянин рассказал, как используется искусственный интеллект

— В перспективе это будет цифровой двойник человека, когда мы будем диагностировать не по обострению каких-то болезней, а прогнозировать их появление и заниматься их профилактикой на основе массива данных и понимания развития тех или иных медицинских процессов. Это уже не фантастика. И это, конечно, одно из направлений повышения качества медицины и у нас, и во всем мире. И наша задача — не отставать от всего мира, а идти, может быть, даже впереди, — сказал мэр.