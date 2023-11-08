СФ одобрил закон о новом порядке расчета платы за отопление в Москве

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством 19 апреля и принят в третьем, окончательном чтении 2 ноября. Он вносит изменения в закон "О статусе столицы РФ" и ст. 157 Жилищного кодекса РФ. Как отмечается в сопроводительных материалах, в последние годы в Москве зафиксированы климатические колебания - аномально холодные зимы чередуются с теплыми. В результате этого плата за среднемесячный объем потребляемого тепла, которая начисляется по итогам предыдущего года, может оказаться завышенной.