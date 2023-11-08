Москвичи решили назвать детеныша альпаки Черничкой

Москвичи в ходе голосования на портале "Активный гражданин" выбрали имя для детеныша альпаки на "Городской ферме" ВДНХ, решив назвать ее Черничкой. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы

За этот вариант проголосовали 32% человек, а на втором месте с 25% оказалось имя Ночка. За Брауни отдали свои голоса только 17% участников опроса. Вариант Нори выбрали 13%, а Флора и Лакрица получили по 5% голосов каждый. Всего в голосовании приняли участие более 200 тысяч человек.

"Выходя на прогулку, маленькая альпака активно знакомится с другими обитателями фермы, приучается к расчесыванию и постепенно становится самостоятельной", – рассказали на портале.

Голосование длилось с 5 октября по 7 ноября. Помимо рекомендованных вариантов пользователи "Активного гражданина" также могли предложить и свое имя для новорожденной альпаки. За этот вариант проголосовали 3% москвичей.