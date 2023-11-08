Москва оказалась лидером по доступности проездных для школьников и студентов

Москва оказалась лидером среди крупных городов страны по доступности проездных для школьников и студентов. При этом расстояния, которые приходится преодолевать в Москве, тоже самые значительные. Об этом пишет журнал "За рулем".

По его подсчетам, стоимость проезда за пройденное расстояние в Москве до 45% ниже, чем в остальных мегаполисах России.

К примеру, месячный проездной на метро и наземный общественный транспорт для студентов и школьников в столице стоит 770 рублей. Он дает право безлимитного проезда фактически на всех видах транспорта. В Санкт-Петербурге такой же проездной обойдется учащимся уже в 1305 рублей. В Екатеринбурге он стоит 1100 рублей для школьников и 1700 для студентов, в Новосибирске студенческий проездной на 30 дней обойдется в 1060 рублей.

Если же отдельно рассматривать только проездные на метро, то здесь картина получится похожей. В Москве такой билет на месяц будет стоить 510 рублей. В Петербурге придется выложить уже 740 рублей. В Екатеринбурге каждая поездка обойдется в 29,5 рубля - если ездить по будням туда и обратно, то в месяц выйдет более 1200 рублей.

Причем в Москве льготные тарифы едины для школьников и студентов, в то время как в некоторых других российских регионах действуют свои для каждой категории.