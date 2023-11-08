Собянин объявил о завершении реставрации дома Абрикосова в Потаповском переулке

Реставрация доходного дома купца Абрикосова в Потаповском переулке завершена. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

© Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

"Это уникальные московские палаты XVII века с высокой аркой, ведущей во двор. Они пережили несколько перестроек и пожар, но сохранили купеческие интерьеры", – заявил он.

Также мэр Москвы сообщил, что еще в советское время в здании было коммунальное жилье, поэтому для того, чтобы расширить площадь дома, было принято решение сделать еще два этажа сверху.

Кроме того, Собянин уточнил, что до реставрации здание было в аварийном состоянии. Специалистам удалось восстановить фасады, планировку, интерьеры времен дореволюционных владельцев – купцов Абрикосовых, которые проживали в этом доме на первом и втором этажах.

"Кстати, именно эта семья основала кондитерскую фабрику, которая сначала носила их фамилию, а позже стала знаменитой фабрикой имени Бабаева", – добавил мэр Москвы.