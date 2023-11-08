Осень в Москве была аномально теплой. Когда в город придут холода и снег?

Зимние холода придут в Москву и Подмосковье в середине ноября. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, устойчивый снежный покров будет сформирован только в последних числах этого месяца.

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Аномально теплые первые дни месяца со среды, 8 ноября, сменятся более холодными. При этом температура все равно будет на четыре-пять градусов выше многолетних значений. Рассчитывать на сильное похолодание не стоит до начала второй половины ноября — тогда температура будет близка к нулевой отметке. Вильфанд объяснил, что обычно устойчивый переход температуры через ноль градусов приходится на середину месяца — 13-15 ноября.

Россиянам пообещали экстремальную зиму

Синоптик предупредил об экстремальных перепадах температуры, которые ожидают жителей России предстоящей зимой. Он отметил, что в целом погода в этот период будет теплой. Москву ждут чередования морозов до минус 15-20 градусов и оттепелей.

Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться - Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Октябрь оказался самым теплым месяцем в истории

Специалисты из службы Евросоюза Copernicus сообщили, что октябрь 2023 года оказался самым теплым месяцем на планете за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха установилась на уровне 15,3 градуса Цельсия. При этом прошлый мировой рекорд был зарегистрирован в 2019 году (14,9 градуса).

15,3 градуса Цельсия средняя температура воздуха в октябре в мире, по данным службы Евросоюза Copernicus

Ученые связали рекордную жару с глобальным потеплением. Они высказали мнение, что 2023 год с большой вероятностью может оказаться самым жарким в истории.

Сентябрь 2023 года также оказался самым теплым месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура воздуха на планете достигла плюс 16,38 градуса Цельсия — на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда сентября 2020 года. В России этот месяц также побил рекорд тепла.

Аномальное тепло в Москве

Температура в Москве 1 ноября установила абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, воздух в 10:00 утра на базовой метеостанции города ВДНХ прогрелся до отметки плюс 13,2 градуса (на 0,6 градуса выше, чем было зафиксировано в 1934 году). Днем температура достигала плюс 15 градусов Цельсия.

Ночь с понедельника, 6 ноября, на вторник, 7 ноября, также оказалась рекордно теплой. Синоптик заявил, что температура воздуха не опускалась ниже отметки плюс 9,2 градуса, побив таким образом рекорд 1954 года.