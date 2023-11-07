В «Москвариуме» захотели создать полувольные условия для косаток

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ выпустил документальный сериал про историю косаток Нарнии, Норда и Наи и публично выступил против содержания морских млекопитающих в неволе. Об этом сообщила пресс-служба «Москвариума».

«Океанариум – это не место для косаток. Лучший выход для Наи – это содержание в закрытой лагуне или бухте, обеспечивающей условия, приближенные к природным. Выпустив Наю в дикую природу, мы обрекаем ее на смерть», – говорится в сообщении.

Уточняется, что рассматривается инициатива о создании полувольных условий для морских млекопитающих. «Процесс создания полувольных условий для морских млекопитающих требует большой проработки, и на сегодняшний день «Москвариум» разрабатывает варианты для реализации проекта, который предполагает участие и одобрение сторонних организаций», – добавили в пресс-службе.

В документальном сериале, который доступен на официальном сайте naya.moskvarium.ru, показана история появления косаток в «Москвариуме» с рассказами сотрудников о личном опыте взаимодействия с морскими млекопитающими.