Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве до конца недели

— Воздух в Москве сегодня, 7 ноября, прогреется от 9 до 11 градусов. Максимальная температура по области — плюс 6–11 градусов. В среду, 8 ноября, столбики термометров опустятся ниже, а в четверг будет еще прохладнее. Но все равно эти значения считаются аномально высокими и превышают норму примерно на 2 градуса, — рассказал Ильин.