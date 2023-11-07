Ноябрьская аномалия: синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве до конца недели
Короткая рабочая неделя обещает быть пасмурной, а температура будет медленно стремиться вниз. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
По его словам, на этой неделе ожидается высокая вероятность дождей, вплоть до четверга.
— Воздух в Москве сегодня, 7 ноября, прогреется от 9 до 11 градусов. Максимальная температура по области — плюс 6–11 градусов. В среду, 8 ноября, столбики термометров опустятся ниже, а в четверг будет еще прохладнее. Но все равно эти значения считаются аномально высокими и превышают норму примерно на 2 градуса, — рассказал Ильин.
Согласно прогнозу специалиста, в пятницу, 10 ноября, ожидается небольшая облачность, поэтому воздух прогреется до 4–9 градусов со знаком плюс. Осадков в этот день не предвидится.
— Зато будет преобладать южный и юго-западный ветер, плотный по силе 5–10 метров в секунду, с возможными порывами до 8–13 метров, — предупредил Ильин.
Атмосферное давление в рабочие дни будет постепенно расти, сообщил метеоролог.
— Если сегодня показатели остановились около 740 миллиметров ртутного столба, то к выходным они доберутся до отметки в 751 миллиметр. Но дальше начнется падение, — пояснил синоптик.
В выходные дни погода не сильно изменится в сравнении с рабочей неделей, подчеркнул Ильин.
— В субботу, 11 ноября, обойдется преимущественно без осадков. А температура воздуха прогреется от 4 до 9 градусов со знаком плюс. В воскресенье, 12 ноября, небо затянет облаками и не исключена вероятность дождя, — пообещал специалист.
Ветер в этот день поменяет направление на юго-восточное. А по силе будет равен 5–10 метрам в секунду, добавил Ильин.