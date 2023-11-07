Павильоны ВДНХ представят различные программы в рамках выставки «Россия»

Участники и гости Международной выставки-форума «Россия» могут увидеть, как работают коммунальные службы Москвы, познакомиться с историей кинематографа, посетить интересные мастер-классы и узнать больше о культуре и экономике соседних стран. О мероприятии рассказала мэрия Москвы.

Выставка открылась 4 ноября. В ней принимают участие представители 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации. В рамках выставки-форума «Россия»18 павильонов-резидентов ВДНХ представят тематические программы. Также на территории ВДНХ развернуты экспозиции Армении, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана.

Видео дня

В частности, в павильоне №5 гостям расскажут об особенностях работы коммунальных служб Москвы, системах и технологиях, помогающих поддерживать бесперебойное обеспечение столицы не только электричеством, газом, водой или теплом, но реализовывать программы раздельного накопления отходов, цветочного оформления города и навигационной системы для пешеходов.

Посетители смогут полюбоваться 13-метровым макетом столицы, а дополненная реальность позволит прокатиться на велосипеде на набережным Москвы-реки или сделать световое шоу на фасаде Большого театра.

Интересная экспозиция работает в Музее гаража особого назначения ФСО России (павильон № 53). Ее центром стал Aurus Senat Limousine, который принимал участие в церемонии инаугурации президента России в мае 2018 года.

Музей кино (павильон № 36) открывает двери для гостей, представляя экспозицию «Лабиринт истории». Здесь можно познакомиться с главными вехами развития отечественного кинематографа с начала XX века до 1980-х годов.

А выставка в павильоне № 31 «Геология» посвящена хлебу и новым сортам зерна. Ее организатором выступил Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева.

Приехав на ВДНХ, обязательно стоит зайти в павильон № 13 и посетить экспозицию «Россия. Ближе к Востоку». В экспозиции, которую представляет Музей Востока, более 100 произведений, рассказывающих о национальном колорите народов России и позволяют больше узнать о природе страны.

Интересные мастер-классы ждут гостей в павильоне № 29. Здесь можно будет нарисовать картину акварелью или создать интересное мыло. Также посетители выставки смогут принять участие в экологических квестах.

Павильоны №11, 14, 18 и 68 отданы под экспозиции соседних стран. Выставка Республики Казахстан посвящена развитию страны, ее культуре и достижениям в различных сферах. Армения представила тематические видеоролики о российско-армянских отношениях, совместных проектах стран в области энергетики, культуры и образования.

А гостей, заглянувших во двор выставочно-торгового центра Республики Беларусь, удивят модели совместных разработок машиностроительного комплекса двух стран. Внутри здания можно будет увидеть полноразмерную модель вертолета.