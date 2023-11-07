Дни открытых дверей пройдут в Школе и Академии Сергея Андрияки

В Школе и в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки пройдут дни открытых дверей. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе организации.

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День открытых дверей в Школе акварели пройдет 11 ноября, а в Академии — 25 ноября. Посетителей ждут встреча с педагогическим коллективом, мастер-классы, пробные и открытые уроки, посещение специализированных мастерских, выставки, тематические экскурсии, лекции и концерты классической музыки. Вход свободный.

Академия акварели и изящных искусств — продолжение Школы акварели. Это высшее художественное учебное заведение нового типа, не имеющее аналогов не только в России, но и за рубежом.