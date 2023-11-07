Собянин: три нежилые территории в Москве станут комфортными кварталами

Три нежилые территории в районах Преображенское, Печатники и Покровское-Стрешнево станут комфортными городскими кварталами. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Планируем построить там больше 180 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе дома для участников Программы реновации и объекты социальной инфраструктуры, — рассказал он.

Так, на территории части бывшей промзоны «Курьяново» будет построено несколько коммунальных объектов, включая базы ГБУ «Жилищник», «Автомобильные дороги» и «Доринвест», отметил мэр.

На части бывшей промышленной зоны «Хапиловка» появится жилье. Во втором Тушинском проезде планируется построить жилые дома и общеобразовательный комплекс. Там появятся школа на 150 учеников и детский сад на 100 мест.

Ожидается, что новые проекты создадут в городе не меньше 700 рабочих мест, написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.