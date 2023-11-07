В Москве пройдет благотворительная выставка кошек и собак

Благотворительная выставка кошек и собак пройдет в Москве 11 и 12 ноября
Благотворительный фестиваль WOOF пройдет в столице 11 и 12 ноября. Об этом во вторник, 7 ноября, рассказали в пресс-службе благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника».
Цель мероприятия — найти хозяев животным из приютов и рассказать москвичам о том, как они могут помочь бездомным кошкам и собакам. Тем, кто захочет забрать питомца с собой, необходимо будет пройти короткое собеседование, проконсультироваться со специалистом и подписать договор.
Посетители, которые пока не готовы взять животное, все равно могут помочь им: купить товары на благотворительном маркете, принять участие в мастер-классах и розыгрышах от партнеров фестиваля, посетить лекцию о городской культуре, а также проконсультироваться у лучших специалистов по ветеринарии.
— Даже если у вас нет возможности взять животное домой, мы все равно ждем вас на фестивале с детьми, семьей, друзьями – приходите уделить внимание приютским собакам и кошкам и просто хорошо провести время! — добавила президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.
Уточняется, что первой, 11 ноября, пройдет выставка собак, а кошек посетители смогут увидеть на следующий день — 12 ноября.
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