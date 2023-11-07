Круглый стол к 80-летию ордена Победы и ордена Славы пройдет в Музее Победы

Круглый стол, посвященный 80-летию учреждения высшего военного ордена СССР и ордена солдатской доблести пройдет в Музее Победы 8 ноября. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

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Мероприятие организовывает научно-исследовательский институт военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В Музее Победы поговорят об истории учреждения высшего военного ордена Победа и ордена Славы, которым награждались военнослужащие рядового состава и младшие офицеры. Помимо этого, на конференции вспомнят заслуги удостоенных этих наград солдат. Начало круглого стола назначено на 10:00.

Также в этот день в музее состоится церемония внесения в список городов воинской славы названий городов Мариуполь и Мелитополь. Мероприятие пройдет в рамках празднования 10-летия создания Союза городов воинской славы.