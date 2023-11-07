Столичные причалы подготовили к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные причалы к зиме. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Все 44 пассажирских причала Москвы-реки полностью подготовлены к зиме, в частности проведена тщательная очистка и промывка их лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений. В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости — ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации», — отметил заммэра.

Минувшим летом специалисты занимались гидротехническими работами по очистке 11 городских причалов и углублению акваторий шести. Это позволило в полном объеме обеспечить безопасность подхода и швартовки судов.

Сначала водолазы обследовали дно, на некоторых причалах подняли донный грунт. Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт.