Мелитополь и Мариуполь увековечат в Музее Победы

Церемония внесения в список Городов воинской славы названий городов Мариуполь и Мелитополь состоится в Музее Победы 8 ноября. Мероприятие пройдет в рамках празднования 10-летия создания Союза городов воинской славы. Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

© Вечерняя Москва

— Звание «Город воинской славы» было присвоено Мариуполю и Мелитополю за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками городов в борьбе за свободу и независимость Отечества, — рассказали в Музее Победы.

Города дополнят список на пилонах в Зале Полководцев музея, где увековечены названия городов воинской славы.

В ходе мероприятия возложат венки и цветы к Мемориальному комплексу вблизи музея. После этого в фойе перед Залом Славы представят выставку «Дети рисуют мир», в которой собраны работы школьников из 45 городов, носящих звание Города воинской славы.

Церемония окончится торжественным мероприятием, посвященным десятилетию Союза городов воинской славы. Представителям городов вручат медали «За активную военно-патриотическую работу».