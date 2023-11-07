Собянин: виртуальный музей Москвы хранит уникальные данные о параде 1941 года

«7 ноября 1941 года на Красной площади прошел легендарный военный парад. Он стал символом мужества и веры, помог укрепить боевой дух армии и всего советского народа. Узнать больше об этом историческом дне помогут газеты, фотографии и видео Главархива столицы», — написал Мэр Москвы.