Синоптик Шувалов спрогнозировал теплый ноябрь в Москве

Начало ноября уже порадовало москвичей своей аномально теплой погодой. В первый день месяца воздух прогрелся до плюс 15 градусов. Синоптик Александр Шувалов пообещал, что температура выше средних значений сохранится в городе до конца месяца.

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По его словам, рекордных показателей от ноября ожидать не стоит, но он будет теплым. До конца недели столица окажется во власти западного циклона.

— Большую часть недели столбики термометров в Москве продержатся на отметке плюс шесть градусов, что на два–три градуса выше нормы, — пояснил Шувалов в комментарии «360».

Синоптик добавил, что в столице будет облачная погода, в ночное время заморозков не ожидается. На выходных вероятны осадки в виде ливневых дождей.

В свою очередь синоптик Александр Колесов сообщил петербуржцам, что им не стоит ждать похолодания на этой неделе. Температура воздуха начнет снижаться в начале следующей недели. Однако вероятны осадки в виде мокрого снега, передает Neva.Today.