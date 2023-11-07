Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину парада 1941 года
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в 82-ю годовщину военного парада 1941 года.
Сначала военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из еловых ветвей, украшенных цветами и лентами. Затем их поставили перед Вечным огнем.
Присутствовавшие на церемонии почтили память погибших минутой молчания. После этого прозвучал гимн Российской Федерации.
Во время возложения венков в Александровском саду играл Военный образцовый оркестр почетного караула, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее мэр утвердил выплаты 1,9 тысячи ветеранам к годовщине Битвы под Москвой. Ее размер составил 40 тысяч рублей.
Также в честь 82-й годовщины военного парада на Красной площади 5 ноября открылся музей под открытым небом. Экспозиция посвящена истории начала Великой Отечественной войны и быте москвичей того времени, которые защищали свой город.