Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину парада 1941 года

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в 82-ю годовщину военного парада 1941 года.

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Сначала военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из еловых ветвей, украшенных цветами и лентами. Затем их поставили перед Вечным огнем.

Присутствовавшие на церемонии почтили память погибших минутой молчания. После этого прозвучал гимн Российской Федерации.

Во время возложения венков в Александровском саду играл Военный образцовый оркестр почетного караула, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр утвердил выплаты 1,9 тысячи ветеранам к годовщине Битвы под Москвой. Ее размер составил 40 тысяч рублей.