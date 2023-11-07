Проект планировки метро до Троицка утвердили в столице

Проект планировки территории для строительства финального участка Троицкой линии столичного метрополитена был утвержден. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

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По ее словам, проект планировки предусматривает строительство двух станций — «Ватутинки» и «Троицк». Протяженность последнего отрезка линии составит около 5,9 километра. Согласно перспективным оценкам, на территории, прилегающей к будущим станциям метро, будет проживать порядка 300 тысяч человек, для которых этот вид общественного транспорта станет основным.

— Открытие Троицкой линии значительно снизит нагрузку в часы пик на южных участках соседних линий метрополитена, которыми сейчас вынуждено пользоваться население ТиНАО. Так, проект принесет пользу жителям других районов Москвы, например, Северному Бутову, Ясеневу и Теплому Стану, — рассказала Юлиана Княжевская.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, строительство электродепо «Столбово» для Сокольнической и Троицкой линий столичного метро завершится в конце следующего года. Глава города отметил, что общая площадь всех строений превысит 100 тысяч квадратных метров.