131 экспозиция: что посмотреть на форуме-выставке «Россия»

4 ноября в Москве на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». Для широкой публики свои достижения представили все регионы страны, а также различные компании и министерства. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.

На выставке можно встретить робота из Перми, который умеет двигаться и петь пермские песни, увидеть макет самолета из Ульяновска, отправиться в виртуальное путешествие по Петербургу, и послушать экскурсию от Деда Мороза на стенде Вологды.

С гостями выставки-форума «Россия» будут работать более 2000 экскурсоводов. В новогодние праздники на главной аллее комплекса выставят 90 новогодних елок: одну в честь выставки и 89 — в честь каждого российского региона. Об этом сообщает РИА Новости.

За первые три дня работы форум-выставку «Россия» посетили почти 450 тысяч человек. Любой желающий сможет посмотреть на достижения нашей страны до 12 апреля следующего года на ВДНХ в Москве.