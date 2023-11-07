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131 экспозиция: что посмотреть на форуме-выставке «Россия»

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Международная выставка-форум "Россия". Посетители на выставке
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Международная выставка-форум "Россия". Посетители на выставке  
© РИА Новости
Стенд РЖД в павильоне "Минпромторга"
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Стенд РЖД в павильоне "Минпромторга" 
© РИА Новости
Очередь на выставку-форум "Россия" на ВДНХ
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Очередь на выставку-форум "Россия" на ВДНХ 
© ТАСС
Павильон "Атом"
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Павильон "Атом" 
© РИА Новости

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Робот на стенде Пермского края во время выставки-форума "Россия" на ВДНХ
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Робот на стенде Пермского края во время выставки-форума "Россия" на ВДНХ 
© ТАСС
Участники в костюмах на стенде Республики Башкортостан на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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Участники в костюмах на стенде Республики Башкортостан на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 
© ТАСС
Павильон № 2 "Павильон Сбера"
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Павильон № 2 "Павильон Сбера" 
© РИА Новости
Посетители у стенда Ямало-Ненецкого автономного округа на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
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Посетители у стенда Ямало-Ненецкого автономного округа на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. 
© ТАСС
Тульской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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Тульской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 
© ТАСС

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Международная выставка-форум "Россия"
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Международная выставка-форум "Россия" 
© РИА Новости
Стенд Красноярского края на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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Стенд Красноярского края на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 
© ТАСС
Стенд Дальнего Востока на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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Стенд Дальнего Востока на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 
© ТАСС

    4 ноября в Москве на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». Для широкой публики свои достижения представили все регионы страны, а также различные компании и министерства. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.

    На выставке можно встретить робота из Перми, который умеет двигаться и петь пермские песни, увидеть макет самолета из Ульяновска, отправиться в виртуальное путешествие по Петербургу, и послушать экскурсию от Деда Мороза на стенде Вологды.

    С гостями выставки-форума «Россия» будут работать более 2000 экскурсоводов. В новогодние праздники на главной аллее комплекса выставят 90 новогодних елок: одну в честь выставки и 89 — в честь каждого российского региона. Об этом сообщает РИА Новости.

    За первые три дня работы форум-выставку «Россия» посетили почти 450 тысяч человек. Любой желающий сможет посмотреть на достижения нашей страны до 12 апреля следующего года на ВДНХ в Москве.

    Некоторые павильоны форума-выставки «Россия» - в галерее «Рамблера».

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