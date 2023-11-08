Метеоролог предсказал Москве «репетицию зимы»

В начале следующей недели в Москву придет холодный погодный фронт, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он назвал это «репетицией зимы». Аномальное тепло уйдет, уступив место погоде типичной для ноября.

Обойдется правда без сильного снега. Может присыпать слегка, но на первом плане будет понижение температуры до 5 градусов в ночные часы и 0 – минус 2 — в дневные. Снежный покров будет временный, — сообщил эксперт.

Но похолодание вновь сменится потеплением в двадцатых числах ноября, прогнозирует Шувалов. С Юго-Запада в столичный регион придет теплый циклон. Настоящая зима же ожидается не раньше декабря. По его прогнозу, в первой декаде следующего месяца снег ляжет уже окончательно и на улице установится стойкий «минус».

Ранее научный руководитель Гридрометцентра РФ Роман Вильфанд предположил, что 5 ноября температура воздуха в московском регионе может преодолеть температурный рекорд 2019 года и достичь самых высоких показателей для этого дня за всю историю наблюдений.