Более 370 тысяч человек посетили акцию «Ночь искусств» в Москве

Спектакли, концерты, экскурсии и выставки прошли в Москве в рамках культурной акции «Ночь искусств». Она проводилась с 4 по 5 ноября под девизом «Россия объединяет».

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В этом году программу посвятили юбилеям поэтов Владимира Маяковского и Андрея Вознесенского, композитора Сергея Рахманинова, архитектора Алексея Щусева и инженера Владимира Шухова.

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«Участниками ежегодного события стали более 370 тысяч жителей и гостей столицы. Мероприятия проводились в театрах, музеях, концертных залах, парках на московских улицах и даже в метро», — рассказала НатаНаталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

К «Ночи искусств» присоединилось более 100 площадок. Акцию 4 ноября открыла театрализованная экскурсия «Поэтический променад». Она завершилась у памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади перформансом по произведениям поэта.

На следующий день на одноименной станции метро участников акции познакомили с ключевыми моментами его биографии. Спектакль «Маяковский. Сторителлинг. О жизни» актера и режиссера Сергея Катюхи затронул грузинское детство, московскую юность, важные встречи и другие события, сформировавшие личность поэта. В метро также представили литературно-музыкальную композицию «Маяковский. Послушайте!» по мотивам автобиографии «Я сам», письмам поэта, открыткам, стихам и песням. В постановке приняли участие актеры театра «Мастерская Петра Фоменко» Анатолий Анциферов, Павел Яковлев, Федор Малышев.

На двух площадках звучала музыка Сергея Рахманинова. В Государственном музее А.С. Пушкина ее исполнили в классическом варианте, а в Театре эстрады — в джазовой обработке. Большой интерес вызвали спектакли и поэтические чтения в креативном пространстве «Новый Манеж».

Самыми посещаемыми среди выставочных площадок стали музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», усадьба Измайлово, комплекс «Провиантские склады» Музея Москвы и Музей космонавтики.