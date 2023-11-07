Малышка-панда из Московского зоопарка начала смотреть на мир более осознанно. Об этом во вторник, 7 ноября, рассказала директор столичного зоосада Светлана Акулова.

На кадрах, которые она опубликовала, можно заметить, как панда внимательно наблюдает за камерой. При этом малышка пытается ползать и даже приподниматься на лапках.

— Наша малышка растет. Взгляд становится более осознанным, — прокомментировала видео Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Зоологи отметили, что маленькая панда из Московского зоопарка начала различать предметы и реагировать на свет. Кроме того, детеныш также может слышать звуки и различать запахи.

Недавно малышке-панде исполнилось два месяца. За это время она заметно изменилась: округлилась, полностью покрылась шерстью, а носик у нее стал гораздо темнее.