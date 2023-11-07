Бочкарев: В новостройках по реновации с начала года реализовано 100 нежилых помещений под инфраструктуру

В новых домах, построенных по программе реновации, с начала 2023 года реализовано уже 100 нежилых помещений под размещение торговых, сервисных и бытовых предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«В нежилых помещениях на первых этажах, как правило, располагаются магазины, аптеки, кафе и различные сервисно-бытовые услуги. То есть та инфраструктура, которая необходима для организации комфортной жизни. С начала года реализовано уже 100 таких помещений, сейчас в них ведется обустройство, после чего там откроются предприятия малого и среднего бизнеса», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Заместитель мэра уточнил, что площадь реализованных нежилых помещений составляет более 9,7 тыс. кв. м.

В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что реализованные помещения расположены в 10 административных округах и 22 районах. «Уже сейчас в Москве задействовано более 500 нежилых помещений на первых этажах в новостройках, возведенных по программе реновации», – добавил Левкин.