Два МФЦ построят в Москве

Два многофункциональных центра (МФЦ) общей площадью около 25,5 тыс. кв. м будут построены в ТиНАО в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

© Агентство "Москва"

«В рамках проекта предусмотрено строительство двух многофункциональных центров площадью 13,1 и 12,4 тыс. кв. м. Они появятся в дер. Алхимово вблизи одноименного жилого комплекса», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в тексте.

Он уточнил, что соглашение с застройщиком подписано на три года.

«Инвестиции в проект составят 2,2 млрд руб. В рамках городской программы там планируется создать 725 рабочих мест», – пояснил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, его цитирует пресс-служба, отметил, что это не первый проект, реализуемый данным застройщиком в рамках программы.