Москвичей пригласили на ярмарку локальных производителей в центре столицы

Украшения ручной работы, товары для дома, полезные сладости и многое другое москвичи могут приобрести на ярмарке локальных производителей на Тверской площади. Участие в ней принимают представители 100 брендов из столицы и других регионов России.

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До 14 декабря с 11:00 до 21:00 посетители ярмарки «Тверская-маркет» могут приобрести уникальные вещи, а также побывать на творческих мастер-классах и выступлениях артистов. Среди представленной продукции — натуральная косметика, одежда, аксессуары и товары для дома. Ассортимент меняется каждые несколько дней. Ярмарка стала продолжением III Московской недели интерьера и дизайна, которая недавно завершилась в Манеже.

Посетителей ярмарки ждут выступления артистов Москонцерта и участников проекта «Уличный артист». Также в павильоне № 10 проводят мастер-классы по рисованию, шитью, росписи гипсовых фигур, квиллингу, актерскому мастерству. Помимо этого, все гости могут вкусно поесть в гастрономической зоне с разнообразной кухней и горячими напитками, а еще бесплатно покататься на карусели, передает официальный сайт мэра Москвы.