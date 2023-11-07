Москвичам напомнили, какие маршруты наземного транспорта ведут к автовокзалам

К четырем основным автовокзалам столицы можно добраться на комфортных автобусах и электробусах. Об этом во вторник, 7 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

— Сеть маршрутов в Москве сформирована так, чтобы москвичи могли добираться наземным городским транспортом до любой точки. Сегодня на автобусах и электробусах легко доехать до четырех автовокзалов города. Это около 50 маршрутов. Мы продолжаем улучшать и расширять маршрутную сеть, чтобы поездки становились еще комфортнее для жителей города и туристов, — отметил он.

Так, к международному автовокзалу Саларьево можно добраться на автобусах маршрутов № 272, 304, 304 к, 420, 446, 507, 600, 707, 720, 734, 863, 876, 892, 911, 1002.

До автовокзала Южные Ворота можно доехать на автобусах маршрутов № 708, М78, С795.

До международного автовокзала Северные Ворота пассажиры из Зеленограда могут добраться по маршруту Е41, а из других округов столицы — по маршрутам № 65, 188, 270, 283, 559, 594, 673, 745, 958.

До автовокзала Центральный ходят автобусы маршрутов Т32, Т41, Т83, № 3, 52, 68, 97, 133, 171, 223, 257, 449, 627, 627 к, 645, 645 п, 716, 735, 760, 833, Н3, передает официальный сайт мэра Москвы.