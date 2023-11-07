Сервис постановки заключительного диагноза заработал во взрослых поликлиниках Москвы

Во всех взрослых поликлиниках столицы заработал сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), помогающий врачам в постановке окончательного диагноза. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, диагноз ставится на основе данных электронной медкарты пациента за последние два года.

— Таким образом, мы перешли на следующий этап внедрения умных алгоритмов: ИИ не только анализирует текущие данные о здоровье — жалобы на самочувствие и свежие результаты анализов, но и оценивает ретроспективную информацию — протоколы осмотров, лабораторные и инструментальные исследования за последние два года. Все это позволяет максимально точно поставить диагноз, — рассказала Ракова.

Искусственный интеллект ассистирует врачу и дает ему второе мнение в случае наличия подозрений у пациента на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения, например, сахарный диабет или язва желудка.

Новый модуль системы срабатывает в случае, когда врач ставит окончательный диагноз в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Если диагноз ИИ отличается от врачебного, система оповещает терапевта. Врач может согласиться с дополнениями или поставить собственный диагноз. Точность сервиса на данный момент достигает 87 процентов, указано на официальном сайте мэра Москвы.