В южном вестибюле станции Лианозово МЦД-1 приступили к отделочным работам
Продолжается строительство южного вестибюля станции Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Он соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. О ходе работ во вторник, 7 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
— Сейчас мы продолжаем развивать этот московский городской вокзал, чтобы сделать его еще комфортнее. Скоро здесь появится южный вестибюль с лифтами, эскалаторами и удобным выходом к остановкам автобусов. Жители прилегающих районов смогут безопасно пересекать железную дорогу по подземному транзитному переходу, — сообщил он.
Заммэра подчеркнул, что Лианозово — важный транспортный узел сразу для двух районов столицы: Лианозова и Дмитровского. Это первая станция из области, где можно пересесть на метро — Люблинско-Дмитровскую линию.
На данный момент специалисты занимаются отделочными работами, а также монтажом лестничных сходов и эскалаторов, передает официальный сайт мэра Москвы.
Помимо этого, на станции Железнодорожная четвертого МЦД-4 появится еще один вестибюль и две платформы. Специалисты обновят подвижной состав на станции до конца 2025 года.