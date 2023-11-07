В южном вестибюле станции Лианозово МЦД-1 приступили к отделочным работам

Продолжается строительство южного вестибюля станции Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Он соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. О ходе работ во вторник, 7 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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— Сейчас мы продолжаем развивать этот московский городской вокзал, чтобы сделать его еще комфортнее. Скоро здесь появится южный вестибюль с лифтами, эскалаторами и удобным выходом к остановкам автобусов. Жители прилегающих районов смогут безопасно пересекать железную дорогу по подземному транзитному переходу, — сообщил он.

Заммэра подчеркнул, что Лианозово — важный транспортный узел сразу для двух районов столицы: Лианозова и Дмитровского. Это первая станция из области, где можно пересесть на метро — Люблинско-Дмитровскую линию.

На данный момент специалисты занимаются отделочными работами, а также монтажом лестничных сходов и эскалаторов, передает официальный сайт мэра Москвы.