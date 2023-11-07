Синоптик рассказал о продолжении тепла в Москве в ноябре

Во вторник, 7 ноября, в Москве ожидается продолжение теплой погоды. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, в столице ожидается облачность и небольшие дожди. Температура воздуха в Москве будет варьироваться от девяти до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от шести до 11 градусов выше нуля.

Западный ветер будет достигать девяти метров в секунду. Ожидается также рост атмосферного давления до 742 миллиметров ртутного столба, что является ниже нормы. Связано это с влиянием тыловой части циклона, который уходит на северо-восток европейской части России.

Кратковременные дожди и температура от плюс семи до плюс девяти градусов прогнозируются в столице в среду, отметил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптики также рассказали, что в будние дни на этой неделе в Москве будет облачно, днем и ночью местами ожидаются небольшие дожди. К выходным же прогнозируется понижение температуры.