Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

В 2024 году полностью завершится строительство современного кампуса Московского государственного технического университета имени Баумана. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

© Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Как говорится в опубликованном им видео, на данный момент специалисты занимаются развитием территории вуза, а сейчас готовность комплекса составляет 50%. При этом ввели в эксплуатацию уже более 31 тысячи квадратных метров площади нового комплекса.

Кроме того, до конца 2023 года завершат работы на двух объектах – в исследовательском центре и многофункциональном библиотечном корпусе. Также продолжается строительство центрального кластера.

В ролике уточняется, что комплекс общежитий практически достроен: одно здание готово на 75%, а второе – на 50%.

"Ведем работы в ускоренном режиме", – говорится в видео и добавляется, что новый учебный кампус будет подготовлен для более 31 тысячи студентов и преподавателей одного из старейших инженерных вузов страны.