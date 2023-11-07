Москвичам рассказали о погоде 7 ноября

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 9 до 11 градусов, в области – от 7 до 12 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что к концу этой недели погода в Москве вернется к нормальным значениям для ноября. После периода аномального тепла температура воздуха опустится до 1 градуса, а в столицу начнут поступать холодные воздушные массы с юго-запада и запада.