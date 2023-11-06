Собянин: На улицах Москвы до конца года высадят новые деревья

В этом году будет высажено свыше 750 новых деревьев в разных районах столицы. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам главы города, озеленение представляет собой завершающий и обязательный этап всех проектов благоустройства.

— Деревья украсят пространства около Марьинских прудов-регуляторов, Воробьевскую набережную и Аллею славы звезд зимних Олимпийских игр, Южный речной вокзал, территории Дворца пионеров на улице Косыгина, парка имени 40-летия ВЛКСМ и Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, — рассказал Собянин.

Больше всего деревьев, порядка 200, посадят на участке Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта. Предпочтение отдается породам, устойчивым к городским условиям. К таковым относятся липы, рябины, клены, декоративные яблони, красные дубы и березы, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.