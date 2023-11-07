На каких улицах Москвы изменилась стоимость платной парковки

На части улиц Москвы с платными парковками с 7 ноября изменились тарифы - на большинстве они выросли, но на семи улицах, напротив, стали ниже, а по 21 адресу заработали впервые - раньше там можно было стоять бесплатно. Где именно произошли изменения, чем они вызваны и как сэкономить, даже если тарифы выросли?

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Стойте быстрее

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Тарифы на парковку в Москве, как и на проезд в общественном транспорте, пересматриваются практически каждый год. Чаще всего они повышаются - машин в городе становится больше, еще вчера пустующие переулки превращаются в забитые парковки, и городу приходится регулировать трафик. Ведь если на улице нет свободных мест, она начинает генерировать пробки - водители кружат в поисках свободного пятачка, провоцируя тем самым заторы. Повышение тарифов призвано решить такие проблемы. При этом тарифный коридор в городе не меняется уже несколько лет, остался он прежним и сейчас. Максимальная цена стоянки за час осталась прежней - 450 рублей.

Коснулись перемены и сотрудников "РГ". На нашей улице Правды еще в октябре за первые полчаса стоянки нужно было платить 50 рублей, а потом 150 за каждый час. С 21.00 до 8.00 парковка стоила 60 рублей. Теперь же днем у нас приходится выкладывать за стоянку 380 рублей ежечасно, а ночью - 200. Да еще отныне парковка платная и по воскресеньям, хотя прежде была бесплатной. Денег, конечно, жаль, но и правоту дептранса трудно оспорить - припарковаться у нашей редакции в будни давно стало проблемой. На улице появляется все больше офисов и предприятий, машины снуют туда-сюда, и каждое место действительно на вес золота. И в переносном, а теперь и в прямом смысле.

А вот на Олимпийском проспекте, например, повышение произошло скромнее. Тут раньше час стоянки днем стоил 80 рублей и 60 рублей - ночью. Теперь тариф тут, как раньше был у нас на улице Правды - дифференцированный: 50 рублей за первые полчаса, а потом 150 за каждый последующий час.

"Новые тарифы начали действовать там, где загрузка платных парковок достигала 90-100%, то есть почти все время места были заняты, - отмечают в дептрансе. - Изменения тарифов сделает дороги свободнее, а для местных жителей станет больше доступных мест для стоянки возле дома".

Да, платные парковки призваны не только оставлять на улицах часть мест свободными, но и упрощать жизнь жителям близлежащих домов. Они могут парковаться на платных местах бесплатно, оформив резидентное разрешение. Из-за этого москвичи зачастую сами просят власти ввести на их улицах платную парковку - другого способа освободить стоянки от чужаков они не видят. Особенно это актуально на улицах возле станций метро и других точек притяжения - там порой оставляют машины приезжие из Подмосковья, а дальше пересаживаются на подземку. А жители этого района нарезают круги и не могут припарковаться поближе к дому.

В том числе и поэтому платные парковки 7 ноября впервые появились на 21 улице. В большинстве случаев цена там минимальная - 40 рублей в час. Однако те, кто оставляет машину на многие часы, теперь будут вынуждены задуматься. Речь идет, например, об Амурской улице с одноименным переулком в Гольянове. Там это повышение учитывает и перспективу - поблизости строится много нового жилья, а значит, машино-мест потребуется еще больше. Введение платной парковки освободит часть из них.

Прошу всех встать

Но что, если вам нужно ехать, а отдавать тысячу-другую за стоянку жалко? На самом деле сэкономить на уличной парковке несложно. Например, неподалеку от улиц с максимальной ценой парковки обычно есть переулки, где цена ощутимо ниже. Достаточно изучить карту. Вот Арбат - вблизи там всюду просят за час стоянки от 380 до 450 рублей! Но неподалеку есть Нащокинский переулок - движение там одностороннее, мест много по обеим сторонам. А тариф - всего 50 рублей за первые полчаса и далее 150 рублей в час.

Если вы живете в зоне платной парковки, то обязательно оформите резидентное разрешение, даже если встаете всегда во дворе. Оно позволяет стоять без оплаты не только на своей улице, а в границах всего района.