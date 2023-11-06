В Москве обновили схемы маршрутов для пассажиров

На московских автовокзалах появились новые маршрутные схемы. Теперь пассажирам будет проще ориентироваться в направлениях автобусных рейсов.

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В Москве обновили информационные маршрутные схемы на ключевых автовокзалах: Центральном, Саларьево, Северных и Южных Воротах. Каждый из них теперь выделен своим цветом, что позволяет пассажирам быстрее ориентироваться. Также на схемах обозначены основные направления автобусных рейсов из столицы, рассказала пресс-служба столичного градоначальника.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, такие изменения делают информацию о возможных поездках в другие регионы России более доступной. Он отметил, что это часть работы по развитию туристического потенциала автобусных путешествий, которую инициировал мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме новых схем, на автовокзалах появились информационные блоки с актуальными новостями транспортной сферы Москвы. Также выделены тематические маршруты, например, к пляжным курортам или горнолыжным центрам.