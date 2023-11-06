В Москве осенью открыли 46 электрозарядных станций

В Москве за сентябрь и октябрь появилось 46 новых электрических зарядных станции по проекту «Энергия Москвы». На сегодняшний день из 125 районов столицы городские электрозарядные станции есть уже в 94 районах.

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Новые зарядные станции появляются по просьбам местных жителей, которые направляют свои предложения на почту проекта electro@mos.ru. В следующем году правительство столицы планирует обеспечить зарядными станциями все районы города.