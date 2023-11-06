Новый автобусный маршрут запустили в ТиНАО до станции метро «Ольховая»
Новый автобусный маршрут 577к запущен в ТиНАО, он облегчит горожанам путь до станции метро «Ольховая». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«По просьбам жителей мы запустили в ТиНАО новый маршрут 577к», – говорится в сообщении.
Отмечается, что новый маршрут улучшит ситуацию с транспортом в районе жилых комплексов «Эко Бунино» и «Бунинские луга». Местные жители смогут удобно добираться до важных социальных объектов, а также до станции метро «Ольховая». На маршруте будут работать три современных автобуса отечественного производства.
«Мы развиваем сеть маршрутов наземного городского транспорта на территории ТиНАО по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Запускаем новые маршруты, на которых работают современные автобусы и электробусы. Они доставляют пассажиров до станций метро и Московских центральных диаметров, школ, поликлиник и других важных объектов», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.