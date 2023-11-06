Новый автобусный маршрут запустили в ТиНАО до станции метро «Ольховая»

Новый автобусный маршрут 577к запущен в ТиНАО, он облегчит горожанам путь до станции метро «Ольховая». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По просьбам жителей мы запустили в ТиНАО новый маршрут 577к», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый маршрут улучшит ситуацию с транспортом в районе жилых комплексов «Эко Бунино» и «Бунинские луга». Местные жители смогут удобно добираться до важных социальных объектов, а также до станции метро «Ольховая». На маршруте будут работать три современных автобуса отечественного производства.