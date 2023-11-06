Пригородные поезда в Москве подготовили к зимнему режиму работы

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании завершили осеннюю сезонную подготовку личных и взятых в аренду поездов. Об этом они сообщили в понедельник, 6 ноября.

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Отмечается, что сотрудники ЦППК перевели на зимний режим работы климатические и вентиляционные установки, а также провели экспертизу электрооборудования, систем отопления и обогрева стекол рельсового транспорта.

На данный момент в распоряжении Центральной пригородной пассажирской компании находится 301 состав, 276 из которых являются личными. К их числу относятся современные «Иволги», ЭП2ДМ и ЭП2Д, передает официальный сайт мэра Москвы.

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов рассказал, что системы кондиционеров в вагонах столичного метро, которые находятся в более чем 60 процентах составов, также перевели на зимний режим работы.