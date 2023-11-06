Пригородные поезда в Москве подготовили к зимнему режиму работы
Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании завершили осеннюю сезонную подготовку личных и взятых в аренду поездов. Об этом они сообщили в понедельник, 6 ноября.
Отмечается, что сотрудники ЦППК перевели на зимний режим работы климатические и вентиляционные установки, а также провели экспертизу электрооборудования, систем отопления и обогрева стекол рельсового транспорта.
На данный момент в распоряжении Центральной пригородной пассажирской компании находится 301 состав, 276 из которых являются личными. К их числу относятся современные «Иволги», ЭП2ДМ и ЭП2Д, передает официальный сайт мэра Москвы.
Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов рассказал, что системы кондиционеров в вагонах столичного метро, которые находятся в более чем 60 процентах составов, также перевели на зимний режим работы.
О том, что новая маршрутная схема появилась на автовокзалах Центральный, Саларьево, Северные Ворота и Южные Ворота, москвичам сообщили 5 ноября. Специалисты также создали отдельный информационный блок, в котором объединили важную информацию о событиях городского транспорта и всевозможных его направлениях.