Собянин рассказал, какие музеи могут бесплатно посещать московские школьники

Проект «Музеи — детям» — один из самых популярных среди столичных школьников и студентов колледжей. Благодаря ему с 2017 года по карте «Москвенок» или социальной карте городские музеи бесплатно посетили уже 2,7 миллиона раз. Только в 2023-м ребята побывали в них свыше 490 тысяч раз, что на 179 тысяч раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. О музеях, которые интересны детям больше всего, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

«Наибольшей популярностью у школьников и студентов пользуются Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник “Царицыно”», — написал Мэр Москвы.

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В их числе также объединенный музей-заповедник «Коломенское — Измайлово», Государственный музей А.С. Пушкина и Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева.

Проект «Музеи — детям» постоянно развивается и расширяется. Всего ребят ждут 119 городских, частных и ведомственных музейных площадок. В этом учебном году к проекту присоединилось пять новых учреждений: подземный музей и павильон «Медиацентр» парка «Зарядье», музей «Старый Английский Двор», частные Музей криптографии и «Дом винтажной музыки».

В подземном музее парка «Зарядье», пространство которого примыкает к Москворецкой набережной, проходят выставки современного искусства. Это интерактивный музей, построенный вокруг сохранившегося белокаменного основания Китайгородской стены XVI века.

Музей «Старый Английский Двор» — старейшее официальное представительство иностранной державы, сохранившееся в Москве. Древние палаты расскажут ребятам о жизни английского купеческого дома в XVI–XVII веках и о развитии отношений между Россией и Англией.

В павильоне «Медиацентр» парка «Зарядье» можно посетить зал временных экспозиций. Выставки, посвященные разным регионам России, ее истории и культуре, проводятся совместно с ведущими музеями и культурными институциями.

В Музее криптографии — первом и единственном в стране научно-технологическом музее, посвященном криптографии, смежным дисциплинам, например математике, информатике и технологиям коммуникации, школьников ждут кинетические, мультимедийные и игровые экспонаты, зоны для практической работы с шифрами и инструментами для шифрования, островки математики, а также серия комиксов о хакерах и шпионах.

Свыше 400 музыкальных аппаратов со всего мира — от музыкальной шкатулки середины XIX века и первого фонографа до стереосистем конца 80-х годов ХХ столетия — собрано в экспозиции музея «Дом винтажной музыки». Его библиотека граммофонных и виниловых пластинок насчитывает более трех тысяч предметов, включая раритеты и уникальные коллекционные экземпляры. И все это ребята могут не только увидеть, но и услышать.