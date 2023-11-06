Товары более 300 столичных брендов представят на выставке-форуме «Россия»

Свыше 300 отечественных брендов программы «Сделано в Москве» представят продукцию на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Кристина Кострома.

— Программа «Сделано в Москве» набирает популярность у производителей, сегодня ее участниками стали уже более четырех тысяч брендов. С момента создания проекта в сентябре 2022 года они регулярно принимают участие в различных мероприятиях и маркетах, — рассказала она.

Продукцию можно приобрести в разных павильонах парка ВДНХ. Например, в павильоне № 33 заработает флагманский маркет, а в павильоне № 75 будет действовать шоурум одежды и всевозможных аксессуаров.

В рамках программы «Сделано в Москве» все желающие смогут купить продукцию свыше 20 столичных производителей и рассмотреть товары, привезенные из 89 регионов России, передает официальный сайт мэра Москвы.

На территории парка ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум «Россия», на которой представлены главные достижения страны в науке, культуре, энергетике, транспорте, промышленности и строительстве.

По данным организаторов мероприятия, в день открытия международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ ее посетило более 190 тысяч человек.