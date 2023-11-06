Хоккей и мишки, картины, книжки: куда сходить в Москве до конца года

До Нового года почти два месяца, но праздником может стать каждый выходной. «Вечерняя Москва» узнала, куда сейчас стоит сходить в столице.

© Вечерняя Москва

Хоккейный матч «Спартак» — «Торпедо»

ЦСКА Ходынский бул., 3, Дворец спорта «Мегаспорт». Цена: от 890 до 4700 рублей 4 ноября

Острые ощущения можно получить, наблюдая за схваткой команд Континентальной хоккейной лиги.

Выставка «Истории плюшевых мишек, или Мишка — не игрушка»

Академическая Ул. Вавилова, 57, Государственный Дарвиновский музей Цена: взрослый — 400 рублей, льготный — 200 до 14 января

Годом рождения плюшевого мишки считают 1902-й. Такое название игрушка получила по материалу, из которого ее делали. На выставке можно увидеть коллекционных медведей. У каждого интересная биография. Например, есть мишка — ровесник Елизаветы II, есть любимая игрушка Мистера Бина из одноименного сериала и еще много раритетов и экспонатов.

Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» 16+

Достоевская Ул. Образцова, 11, стр. 1а, Еврейский музей и центр толерантности Цена: от 600 до 1200 рублей до 18 февраля

Ценителям современного искусства будет интересно увидеть более 60 произведений художника Энди Уорхола. Еще в экспозицию вошло 50 работ современных отечественных художников.

Фестиваль «Электронекрасовка. Первая пятилетка» 2023

Бауманская Ул. Бауманская, 58/25, стр. 1, Библиотека имени Н. А. Некрасова Бесплатно, 4 ноября