В московском парке "Зарядье" откроется новая выставка про газеты

Выставка "Правда жизни, или Вторая жизнь прочитанных газет" откроется в парке "Зарядье" в Москве 9 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В белокаменном подклете Старого Английского двора парка "Зарядье" 9 ноября откроется выставка Тани Бродской "Правда жизни, или Вторая жизнь прочитанных газет", посвященная этому виду периодических изданий. Она продлится до 24 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке будет представлена целая серия керамических экспонатов - примеров того, как раньше использовали газету в быту. Посетители также увидят на медиаэкранах видеоинструкции по бытовому использованию этого вида периодики.