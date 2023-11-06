Москвичам рассказали о погоде 6 ноября

В понедельник, 6 ноября, погоду в столице будет формировать атмосферный фронт, связанный с циклоном над югом Балтики. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Циклон станет причиной преимущественно облачной погоды, которая спровоцирует дожди и сохранит температуру в городе на 6-7 градусов выше привычных климатических показателей.

— Температура воздуха +9…+11 градусов, в Подмосковье +7…+12 градусов. Ветер южный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы, — написал Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик также предупредил москвичей о том, что во вторник будет 8-10 градусов выше нуля и дожди.

Недавно Михаил Леус рассказал, что максимальная температура воздуха в Москве 5 ноября, составила 12,8 градуса тепла. Для обновления суточного рекорда тепла столице ей не хватило 0,2 градуса.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая зима придет в столицу во второй половине ноября.