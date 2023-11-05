Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей зимой

Климат меняется на глазах. Доказательством тому служат заметные температурные перепады, непривычные для наших широт. А какой будет предстоящая зима и к чему готовиться., «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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За прогнозом корреспондент «Вечерней Москвы» обратился к научному руководителю Гидрометцентра России Роману Вильфанду.

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Эксперт прогнозирует с вероятностью 65 процентов, что температурные показатели грядущей зимы будут около и выше нормы.

— То есть холодной зимы в столичном регионе не ожидается. А еще нынешняя зима будет неоднородной. То есть мы будем наблюдать очень частые смены погоды. В частности, оттепели будут повторяться чаще обычного. Но в то же время прогнозируются и периоды с понижением температуры до минус 15–20 градусов. Такие перепады довольно непривычны для жителей столицы и Подмосковья, мы от морозов уже отвыкли, — рассказал эксперт.

Без сюрпризов

Декабрь ожидается в пределах нормы. Месяц будет умеренно морозный, со средней температурой минус 6–4 градуса. В теплые дни возможен дождь. Но в целом месяц будет пасмурным — всего ожидается три-четыре ясных дня. Остальные будут либо пасмурными, либо с переменной облачностью.

По прогнозу, температура новогодней ночи, 31 декабря, будет комфортной. Утром пойдет небольшой снег, а вот день будет солнечным. Температура ночью составит минус 6 градусов.

Каждый четвертый — солнечный

Январь прогнозируется без сильных перепадов, но гораздо солнечнее, чем его предшественник.

Так, каждый четвертый день будет солнечным. В течение месяца столбики термометров будут опускаться максимум до минус 7–5 градусов. Этот месяц снежным тоже не назовешь, синоптики обещают в особо теплые дни дождь.

Выше нормы

Февраль, по прогнозу, будет несколько теплее нормы. Если норма для этого месяца составляет минус 8–6 градусов, то в 2024-м, вероятно, будет минус 7–5, а может быть, и теплее. Сугробы, впрочем, не растают. Осадки будут в основном в виде снега, но возможен и дождь. Ясных погожих дней ожидается аж девять!

Весенний, но снежный

Эксперт рассказал, каким будет и первый месяц весны. Температура будет комфортной и составит около минус 2–0 градусов.

— В целом месяц будет в пределах нормы. Осадки выпадут в основном в виде снега, реже — в виде дождя. Однако сугробы будут лежать почти весь месяц. Настоящий курс на весну будет взят в конце месяца, а полностью снег сойдет лишь в апреле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос»:

— Зима будет беспокойная и не соответствовать статусу «русская», поскольку пройдет под патронажем климатического феномена Эль-Ниньо, оказывающего влияние на погоду планеты. В этом случае увеличится повторяемость атлантических циклонов с северо-запада. Короткие периоды похолодания будут сменяться затяжными оттепелями, опасными ледяными дождями и гололедными явления ми. Нервозность зимы обусловит формирование плотного снежного покрова, который таять будет быстрее обычного. Предварительно наступление весны будет ранним.

ФАКТЫ

За последние 100 лет самая холодная зима с рекордно низкими температурами была зафиксирована в столице в 1940 году. В это время москвичи пережили сильнейшие холода.