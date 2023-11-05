В Москве по Замоскворецкой линии метро пустят современные поезда
Они будут ходить по зелёной ветке со следующего года, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Начали обучать машинистов управлению поездами «Москва-2020». Переподготовку в депо «Сокол» пройдут больше 350 человек. Они изучают теорию и отрабатывают навыки на тренажёре, который полностью имитирует особенности маршрута зелëной ветки. Закрепляют практикой вождения нового поезда на линии без пассажиров», — сказано в Telegram-канале Собянина.
Он отметил, что парки Кольцевой линии и БКЛ укомплектованы новыми вагонами на 100%, а поезда Калужско-Рижской линии обновлены в объёме, превышающем 50%.